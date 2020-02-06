Мы не будем принимать участие в ночном земельном шабаше, — Наталья Королевская (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Наталья Королевская, в кулуарах Верховной Рады, прокомментировала перспективу ночных заседаний нардепов в Раде в связи с огромным количеством правок в законопроект о рынке земле, а также высказала свою позицию относительно самого законопроекта.

Наталья Королевская и партия ОПЗЖ выступили категорически против принятия закона о рынке земли во втором чтении. Депутат убеждена, что власть обязана провести всеукраинский референдум и только по его результатам принимать решение по данному вопросу. , информирует enovosty.com/news.

«Мы будем настаивать на рассмотрении этого закона по полной процедуре. Мы не допустим никаких ночных заседаний в парламенте и не будем учавствовать в этом ночном земельном шабаше. Мы настаиваем на том, чтобы «Слуги народа» приняли решение о проведении всеукраинского референдума по этому вопросу. Президент Украины Зеленский давал слово, что по всем важным вопросам будет советоваться с людьми. Он обещал нам и украинскому избирателю главное — народовластие», — заявила Королевская.

Народный депутат убеждена, что Верховная Рада обязана двигаться по процедуре и рассматривать каждую правку народных депутатов отдельно.

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По мнению Королевской, такой процедурный процесс может затянуться более чем на неделю, но несмотря на это, регламент и закон должны быть соблюдены.

В завершении Королевская обратилась к своим коллегам по парламенту, призвав их голосовать по совести, а также помнить о том, что они в ответе перед своими избирателями за свои решения и свой голос «за» или «против» данного законопроекта.