Мы будет рассматривать закон о рынке земли до победы, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы будет рассматривать закон о рынке земли до победы, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Мы будет рассматривать закон о рынке земли до победы, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия убеждён, что закон о рынке земли будет проголосован, даже если придётся несколько дней ночевать в стенах Верховной Рады.

Давид Арахамия считает, что нынешняя редакция закона о рынке земли не должна вызывать бурный протест общества и коллег по парламенту, поскольку ко второму чтению законопроект существенно доработан и полностью учитывает интересы украинского народа, информирует enovosty.com/news.

«В этом законопроекте нет ничего страшного, поскольку его «вылизали» так много групп и экспертов, что там уже ничего нет. И вообще, вокруг чего идёт дискуссия? Да, первый законопроект был очень реформаторским и открытым. Сейчас эти законопроекты как небо и земля отличаются один от другого. Нет никакой «зрады» в этом законе», — убеждён Арахамия.

На вопрос спецкорра «Экономических новостей», почему изначально не был создан земельный банк, который бы гарантировал каждому желающему купить землю, а государство выступило бы регулятором в данном вопросе, Давид Арахамия ответил, что на данный проект у государства просто нет денег, поэтому вопрос земельного банка в данной редакции закона не предусмотрен.

Читайте: Премьер Гончарук должен отчитаться в Раде, а не хвастаться какой он крутой, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

Журналисты также поинтересовались, что президент Зеленский сказал «Слугам народа» на заседании фракции. По словам Арахамия, «Зеленский попросил, чтобы мы отстаивали свою позицию. Что пообещали людям, то и выполняли», — процитировал президента нардеп.

Также на брифинге был затронут вопрос об обысках СБУ Украины на канале 1+1, которые произошли накануне голосования закона о рынке земли якобы с тем, чтобы, как утверждается в некоторых СМИ, «группа Коломойского» была сговорчивее при голосовании.

Давид Арахамия опроверг эту информацию, заявив, что данный обыск был частью расследования СБУ в связи с обнародованием аудиозаписей из кабинета Премьера Гончарука и не более.

Читайте: В Раде идут закулисные торги, шантаж и скупка голосов за рынок земли, - Сергей Соболев (ВИДЕО)

«Это вопрос национальной безопасности. Третий человек в стране прослушивается у себя в кабинете и никто не знает, кто это делает. Или это частная компания, или частные лица. Возможно, государственные службы сливают. В этом надо разбираться», — убеждён Давид Арахамия.