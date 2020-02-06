Игорь Чаленко рассказал о значении уменьшения количества депутатов для страны

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Верховная Рада одобрила законопроект об изменениях в Конституцию, который предполагает сокращение количества депутатов с 450 до 300.

С вопросом относительно того, насколько данная инициатива будет эффективной для страны и принятия важных решений «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что в данном случает не существует единой методики определения должного количества депутатов в отношении к количеству избирателей

«Мы имеем абсолютно разную практику в странах мира. И в принципе устоявшееся число на сегодня является приблизительно 1 парламентарий на 100 000 избирателей. В европейских странах этот показатель еще меньше. Например, в некоторых странах ЕС на одно парламентария приходится 40-50 тысяч избирателей. В Украине, к сожалению, пошли другим путем. То есть решили уменьшить количество народных депутатов, несмотря на то, что по данным Госстата, в стране проживает менее 42 млн человек. И я сейчас не беру во внимание оценку Кабинета министров про 37,2 млн человек, поскольку она требует лучшего научного обоснования. Но, тем не менее, сегодняшнее количество депутатов, которые де-факто сидят в парламенте, в принципе отвечают количеству 1 парламентарий на 100 000 избирателей.

Улучшит ли это работу украинского парламента? Я сомневаюсь. Поскольку в данном случае будет больше контроля над парламентским большинством со стороны Офиса президента и основных стейкхолдеров. Меньшее количество народных депутатов будет означать, что с меньшим количеством придется договариваться, объяснять свои позиции и доводить свою правоту. Ну и возрастает риск политической коррупции. С другой стороны, надо понимать, что люди видя неэффективность работы парламента на протяжении прошлого созыва и видя скандалы, которые есть в этом созыве, конечно думают, что уменьшение количества народных депутатов приведет к экономии государственных средств.

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Конечно, будет уменьшение расходов по статье на заработные платы, на содержание народных депутатов. Но избиратели должны все-таки поднять для себя вопрос, а смогут ли они попасть лично к народному депутату для того, чтобы потом решить какой-то свой конкретный вопрос. И такая возможность при уменьшении количества депутатов до 300 человек, конечно, уменьшится. Ну и тут необходимо говорить о закреплении в Конституции пропорциональной системы на выборах народных депутатов. Это абсолютно неверный шаг. Поскольку закрепление избирательной системы должно происходить исключительно на уровне закона. Например, через пять лет у нас поменяется политическая ситуация и мы решим, что надо вернуть частично мажоритарную систему. Но для того, чтобы это сделать придется менять Конституцию по длительной и сложной процедуре», — отмечает Игорь Чаленко