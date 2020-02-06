Экономический эффект от введения рынка земли в Украине будет нулевым, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский не будет голосовать за открытия рынка земли в той редакции закона, который планируют проголосовать его коллеги по фракции во втором чтении.

Народный депутат убеждён, что земля безусловно должна быть товаром, но товаром, доступ к которому должен быть ограничен определёнными рамками, информирует enovosty.com/news.

«Надо установить не 10 тыс га и не 20 тыс га, а 500/600/700 га, как во всем цивилизованном мире. Именно такие размеры земельных наделов доступные к продаже позволят малому и среднему фермерскому бизнесу существовать и иметь земельные банки, назовём их так», — заявил нардеп.

Ещё одним аргументом не голосовать за данный законопроект Дубинский, как депутат мажоритарщик, считает и позицию своих избирателей, которые выступили категорически против данного закона.

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Кроме того Дубинский прогнозирует, что принятие закона о рынке земли никак не отразится на улучшении экономической и социальной ситуации в Украине.

«Мы обратились в Министерство экономического развития с просьбой предоставить расчеты относительно влияния рынка земли на экономику. Так вот, такое влияние можно приравнять к нулю», — резюмировал Дубинский.