Зеленский-пранкер позвонил Арахамии во время брифинга в Раде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский-пранкер позвонил Арахамии во время брифинга в Раде (ВИДЕО) Зеленский-пранкер позвонил Арахамии во время брифинга в Раде (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, Давид Арахамия и Александр Дубинский пообщались с пранкерами, которые звонили от имени Владимира Зеленского и Андрея Богдана.

«А кто вы? Вся страна вас смотрит. Можете передать какое-то важное сообщение. Вы с какой страны звоните? Из Украны, отлично. Какой город? Какая цель вашего звонка? Он передаёт привет всей стране и поздравляет всех с наступающим Днём защитника Отечества (передал слова пранкера Арахамия — прим. ред.). Это телеграм-канал «Тайны депутата. Все, сейчас вы раскрутитесь… Ну все, пока», — закончил разговор Давид Арахамия.

«Нам сегодня уже несколько раз звонили пранкеры от имени Владимира Зеленского и Андрея Богдана. Давид человек более рассудительный и вежливый сами видите, как вежливо говорит. Я с ними говорю чуть по другому. Поэтому мне не так часто звонят», пояснил Александр Дубинский.

Арахамия рассказал, что пранкеры делают подмену номера, не используя функцию изменения голоса, как например, профессиональные пранкеры Вован и Лексус, чтобы дезориентировать собеседника.

Читайте: "Гибрид ежа с ужом": Экономист рассказал, вернёт ли идея Зеленского заробитчан

Нардеп считает, что пранкеры в этот раз не старались, используя просто технический способ подмены номера.

Напомним, Арахамия планирует встретится с Джокером после нового года и даже купил ему в подарок бутылку виски.