Законопроект об оборонных закупках приблизит украинскую армию к стандартам НАТО, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Законопроект об оборонных закупках приблизит украинскую армию к стандартам НАТО, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Законопроект об оборонных закупках приблизит украинскую армию к стандартам НАТО, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект «Об оборонных закупках», который предусматривает введение типовых государственных контрактов, разграничение полномочий Минобороны и Минэкономики в части закупок, а также делает эти процедуры прозрачными в соответствии с правилами и стандартами стран ЕС и НАТО.

Депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук поддержала принятие данного закона, поскольку считает его своевременным инструментов для наведения порядка в сфере оборонных закупок. , информирует enovosty.com/news.

«Данный закон поможет навести порядок в Укроборонпроме и оборонных закупках в целом. Это ещё один шаг к стандартам НАТО, прозрачности механизма закупок, и того, что мы называем управление. До сегодняшнего дня, все было далеко не прозрачно, мы даже носки для военных покупали под грифом секретно», заявила нардеп.

Также нардеп прокомментировала увольнение Сергея Кривоноса, который был уволен Президентом Зеленским из состава двух межведомственных комиссии, которые в том числе занимались разработкой данного законопроекта.

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«Я уважаю Сергея Кривоноса, знаю его заслуги. Я считаю, что он офицер, который находится на своём месте. Мне странно… но я не буду комментировать решение Президента. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Сергеем Кривоносом в Комитет ВР», — отметила Верещук.

Напомним, своим указом Президент Зеленский 29 ноября освободил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, а также вывел из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Согласно с пояснительной запиской к проекту закона «Об оборонных закупках», его принятие должно обеспечить гармонизацию правил оборонных закупок в соответствии со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС.

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Законопроектом предусматривается утверждение типовых государственных контрактов; четкое определение полномочий Минобороны и Минэкономики в части осуществления закупок.

Также предлагается:

* постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО;

* предоставление возможности государственным заказчикам осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения с прозрачными и конкурентными процедурами, а также осуществлять закупки по импорту;

* осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования;

* установления государственным заказчиком дополнительных критериев отбора с целью обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом (обеспечение сохранности секретной и конфиденциальной информации) и безопасности снабжения (своевременное и надежное выполнение договора).