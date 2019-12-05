Все эти северные и турецкие потоки России вместе взятые не стоят одной нашей ГТС, — Никита Потураев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Все эти северные и турецкие потоки России вместе взятые не стоят одной нашей ГТС, - Никита Потураев (ВИДЕО) Все эти северные и турецкие потоки России вместе взятые не стоят одной нашей ГТС, - Никита Потураев (ВИДЕО)

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Украина едет на переговоры с Россией на нормандском саммит в Париже 9 декабря по газовому вопросу не с пустыми руками. Предварительно выиграв апелляцию у Газпрома в Стокгольмского арбитраже, закачав в свои хранилища рекордные запасы газа и понимая, что Россия не может комплексно решить свои энергетические вопросы с ЕС без участия Украины, Украина может позволить себе диктовать свои условия на этих переговорах. Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа» Никита Потураев сегодня в кулуарах Верховной Рады.

«В переговорном процессе с Россией по газу, главный козырь Украины — это уникальность украинской газотранспорной системы, подземные газовые хранилища которой, созданы природным способом. Это старые выработанные газовые месторождения, которые при строительстве были использованы, как газовые хранилища. Таких хранилищ в Европе нет и не будет. Наличие таких газовых хранилищ делает ГТС безопасной, надежной и прогнозированной. Вот в чем секрет. Об этом знаем мы, об этом знает Россия и об этом знает Европа», — убеждён нардеп, информирует enovosty.com/news.

При этом, Никита Потураев допускает, что Украина «уйдёт в зиму» не подписав с Россией контракт, поскольку украинской стороне интересны долгосрочные договорные отношения. А Россия, в свою очередь, шантажирует Украину газовым контрактом на один год, ожидая окончания строительства Северного потока-2.

Поэтому, по мнению Потураева, все будет зависеть непосредственно от самого переговорного процесса в Париже, а также от умения обоих сторон искать и идти на компромисс. Но уже не в ущерб исключительно украинских интересов, как это было в прежние годы.

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