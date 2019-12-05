Слуги народа получили кодекс чести фракции: что будет за его нарушение (ВИДЕО)

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Народные депутаты от «Слуги народа» получили от руководства своей фракции проект этического кодекса. Документ получил название «Кодекс этики народного депутата Украины-члена депутатской фракции ПП «Слуга народа». В нем говорится, что если нардеп не согласен с позицией фракции или не выполняет программу партии и президента, то он обязан покинуть фракцию.

В документе отмечается, что депутат может действовать исключительно в пределах Конституции и законов Украины, а своей главной целью имеет исполнение требований избирателей, информирует enovosty.com/news.

Автором и идейным вдохновителем данного документа выступил Александр Дубинский.

Согласно проекту, депутат обязан сложить мандат, если несогласен с фракцией или не выполняет программу партии и президента, занимается кнопкодавством, не выполняет больше половины решений фракции. При этом указано, что «депутат имеет право на собственное мнение и аргументированную позицию».

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«В кодексе прописаны ключевые процедуры и решения вопросов внутри фракции, с тем чтобы они не расходились с теми обещаниями, которые давал Президент и партия «Слуга народа» своим избирателям», — заявил депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Документ устанавливает принципы партийной дисциплины. В частности, депутат не может действовать вопреки программе президента и «Слуги народа», должен уважать решение фракции и выполнять их. Сами же решения во фракции принимаются по правилу 70/30 — где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% от количественного состава фракции определяют вето на любое решение».

«У нас главные вопросы из-за которых Полякова и Скороход были исключены — это отказ поддержать решение фракции. Именно тогда я предложил прописать внутрифракционную процедуру принятия решений. Сейчас я предложил вариант 70/30, если 70 процентов фракции выступили за, то 30% — поддерживают большинство в их решении. В случае отсутствия кворума — проводится письменный опрос», — рассказал Дубинский.

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О необходимости принятия этического кодекса в «Слуге народа» заговорили после того, как исключили из фракции двух депутатов — публично пожаловавшуюся на политическое давление со стороны Зе-команды Анну Скороход и «бунтаря», любителя обнародовать в соцсетях новости из внутренней фракционный кухни Антона Полякова.

Данная ситуация обнажила несколько вопросов. Во-первых, имеет ли право народный депутат голосовать вопреки позиции фракции или же обнародовать детали ее закрытых заседаний. Во-вторых, имеет ли фракция право избавляться от депутатов, которые отказываются голосовать в унисон, выносят сор из избы и т.д. Нужен четкий свод прав и обязанностей. Его-то и хотят «Слуги народа» наработать.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уже разослал народным депутатам из своей фракции проект этического кодекса. Нардепы смогут не только ознакомиться с Кодексом, но и высказать свои замечания и предложения. Окончательная версия документа будет принята после обсуждения и рассмотрения всех правок.

«Кодекс этики народного депутата Украины – члена депутатской фракции «Слуга народа» состоит из 10 пунктов:

— депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции и закона;

— главной целью деятельности депутата является выполнение требований избирателей;

— депутат не может действовать вопреки программе политической партии и президента;

— депутат имеет право на собственное мнение и аргументированную позицию;

— депутат должен уважать решения фракции и выполнять их;

— все решения фракции принимаются по правилу 70/30 – где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% от количественного состава фракции определяют вето на любое решение;

— рассмотрение принципиальных вопросов и/или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования;

— если депутат не согласен с позицией фракции или не выполняет программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию;

— депутат обязан лично голосовать в парламенте. В случае неперсонального голосования депутат обязан сложить мандат;

— в случае системного (более 50%) невыполнения решений фракции депутат обязан выйти из фракции.