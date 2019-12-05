Первая кровь: Депутаты «Слуги народа» подрались в Раде из-за Ирины Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Первая кровь: Депутаты "Слуги народа" подрались в Раде из-за Ирины Верещук (ВИДЕО) Первая кровь: Депутаты "Слуги народа" подрались в Раде из-за Ирины Верещук (ВИДЕО)

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Сегодня в Верховной Раде депутаты из фракции «Слуга народа» Макс Бужанский и Гео Лерос стали участниками небольшой потасовки прямо в сессионном зале. Причиной разногласий стало публичное оскорбление Леросом Ирины Верещук, которое он позволит себе в партийном чате. Максим Бужанский стал на защищу коллеги, потребовав от Лероса извинений.

Сразу после скандала, Ирина Верещук прокомментировала этот конфлик так. , информирует enovosty.com/news.

«Сегодня я тронута и поражена мужчинами нашей фракции, которые не будут терпеть оскорблений в адрес женщин. Когда я сталкиваюсь с оскорблением в публичном чате и это читают все члены парти, женщины и руководство партии, это очень неприятно. После того как Лерос публично оскорбил меня, я к нему обратилась и попросила извиниться, поскольку матом писать некрасиво в принципе, не говоря уже о коллеге по фракции. Я попросила руководителя фракции, который видел эту переписку, принять меры, поскольку я не представляю каким способом я могу себя защитить. Сейчас, когда эта ситуация вышла в публичную плоскость, я требую извинений. Мы должны научится вести цивилизованную дискуссию», — заявила Ирина Верещук.

На вопрос журналистов, что послужило причиной оскорблений со стороны Лероса в ее адрес, Ирина Верещук сообщила, что в партийном чате они вели публичную дискуссию на актуальные вопросы, касающиеся ряда законопроектов, которые вынесены в парламент, в том числе и о рынке земли.

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