Выборы в ОРДЛО проводить нельзя, пока не выведены российские войска, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Выборы в ОРДЛО проводить нельзя, пока не выведены российские войска, - Железняк (ВИДЕО) Выборы в ОРДЛО проводить нельзя, пока не выведены российские войска, - Железняк (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему не будет голосовать за постановление, согласно которому планируется проведение местных выборов в марте следующего года в ОРДЛО. Инициатором данного постановления выступил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Железняк убеждён, что заявление Кравчука и его «план мира» в виде проведения местных выборов в ОРДЛО — это очередная попытка прощупать украинское общество и его реакцию на спорные инициативы главы ТКГ, информирует enovosty.com/news.

«Там у нас находятся оккупированные территории, там — войска страны- агрессора и мне очень неудобно, как политику, комментировать очередную глупость от представителей этой трехсторонней контактной группы, особенно таких как, господин Кравчука. А с другой стороны, я вспоминаю сколько всего наговорил его коллега по ТКГ Фокин. Поэтому мне уже даже не хочется реагировать на подобные заявления», — отметил нардеп.