Как нардепы Юрченко и Лерос пособачились под Верховной Радой (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Как нардепы Юрченко и Лерос пособачились под Верховной Радой (ВИДЕО) Как нардепы Юрченко и Лерос пособачились под Верховной Радой (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Под стенами Верховной Рады произошла небольшая потасовка между нардепами Гео Леросом и Александром Юрченко.

Примечательно, что во время общения с журналистами Юрченко упомянул о Гео Леросе назвав его «Дэу Ланосом». В этот самый момент к подъезду ВР подошёл Лерос и схватил за шею Юрченко со словами «Иди сюда…». Юрченко увернулся от «объятий» коллеги по парламенту продолжив общение с журналистами, информирует enovosty.com/news.

Публично Лерос сообщил, что Юрченко набросился на него «с кулаками и ксенофобскими высказываниями». А тот заявил, что Лерос напал на него сзади и бил ногами по голове. Как все было на самом деле, смотрите ниже в нашем видео.

Напомним, 4 ноября 2020 года по решению Высшего антикоррупционного суда с народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в коррупции, сняли электронный браслет.

Читайте: Это бюджет «тёплой ванны» для Зеленского, а не инструмент экономического развития Украины, - Гончаренко (ВИДЕО)