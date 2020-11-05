«Горит село, гори и хата»: Зеленский пытается потушить конституционный кризис бензином, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Горит село, гори и хата»: Зеленский пытается потушить конституционный кризис бензином, - Гончаренко (ВИДЕО) «Горит село, гори и хата»: Зеленский пытается потушить конституционный кризис бензином, - Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат Верховной Рады от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал о способах выхода из конституционного кризиса, а также как его новый законопроект поможет быстро распустить нынешний созыв Верховной Рады.

Гончаренко заявил, что инициатива Зеленского о роспуске судей КСУ не будет им поддержана, поскольку носит характер антиконституционного мятежа, информирует enovosty.com/news.

Более того, нардеп анонсировал свой законопроект, который предполагает признание незаконным решение КСУ относительно роспуска Парламента восьмого созыва.

Гончаренко также поделился своим видением выхода из нынешнего Конституционного кризиса.

Нардеп убеждён, что после того, как прокуратура займётся судьями Конституционного Суда Украины, а именно теми из них, кто покупает недвижимость в аннексированном Крыму, живет на скромную зарплату в шикарных особняках и пентхаузах, судьи несколько умерят пыл в принятии антиукраинских законов, и будут думать как объяснить правоохранительным органам происхождений своих активов.

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Коме того, Гончаренко анонсировал свой законопроект, который предполагает признание незаконным решение КСУ о роспуске Парламента восьмого созыва.

«Есть альтернативный законопроект в противовес инициативе Зеленского моего авторства. Заслуженный юрист Украины Владимир Зеленский предлагает нам признать никчёмным решение КСУ. А я предлагаю признать никчёмным ещё одно решение КСУ о роспуске Парламента восьмого созыва. Что автоматически означает перевыборы. Как говорится: «Горит село, гори и хата», — подчеркнул нардеп.