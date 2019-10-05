В Одессу прибыл седьмой новый катер для ВМС Украины

Главная » Последние новости » Политические новости » В Одессу прибыл седьмой новый катер для ВМС Украины В Одессу прибыл седьмой новый катер для ВМС Украины

Закрыть Отправить

В воды Одессы вошел новый, уже седьмой по счету, малый бронированный катер.

Как сообщают в Минобороны, новый артиллерийский катер входит в состав серии проекта 58155. Спуск на воду был осуществлен 3 апреля текущего года. Создавалось судно специалистами завода «Кузница на Рыбальском», информирует enovosty.com/news.

В Одессу новый катер прибыл для прохождения серии испытаний как ведомственных, так и государственных. Уже совсем скоро судно протестируют в водах Черного моря. По словам специалистов, седьмое судно отличается от шести предыдущих.

Минобороны называет главным преимуществом этих катеров высокий уровень незаметности, качественное бронирование, а также маневренность. В ходе противостояния «москитов» в водах Азовского моря разработчики уже протестировали два последних параметра.

В Министерстве сообщили, что малые катера обладают высокой маневренностью. Они без труда смогут избежать тарана российских пиратов.

Читайте: Пожар в Одессе: прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу