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«Мечта даёт трещины»: В Европарламенте сделали тревожное заявление по Украине

Главная » Последние новости » Политические новости » "Мечта даёт трещины": В Европарламенте сделали тревожное заявление по Украине
 
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Сейчас есть реальные риски для макрофинансовой помощи и безвиза

Сегодня есть реальные угрозы отмены безвизового режима Украины с Европейским союзом. Об этом говорится в открытом письме, написанном влиятельными депутатами Европарламента. О рисках написали главе парламентской фракции Слуга народа Давиду Арахамии, информирует enovosty.com/news.

В документе говорится о том, что украинский президент Владимир Зеленский и команда Слуги народа пришли к власти, дав два важные обещания. Первое — это борьба с коррупцией, второе — восстановление мира и территориальной целостности Украины. В плане борьбы с коррупцией новое правительство вначале вселяло большие надежды, а Зеленский обещал создать «Украину мечты», в которой «учитель получит достойную заработную плату, а чиновники-коррупционеры получат реальный тюремный срок». Спустя семнадцать месяцев, отметили евродепутаты, эта мечта начала давать трещины и многие их них как раз в партии Давида Арахамии.

В письме говорится о том, что «трещинами» являются то, что некоторые члены Слуги народа занимаются распространением кремлёвской дезинформации, занимая координированием нападений на такие учреждения как НАБУ, Нацбанк и САП. Кроме того, эти люди, по словам европейский политиков, водят дружбу с олигархами, публично выступают на то, чтобы Украина разорвала связи с Европейским союзом.

Кроме того, европейские депутаты выступили с критикой борьбы с коррупцией, отметив, что в Украине сейчас сворачивают некоторые важные реформы.

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В документе не исключается, что эти факты угрожают макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Влиятельные политики также напомнили, что в отношении безвизового режима Европейский союз имеет право отказать «отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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