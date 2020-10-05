«Бомба для Кремля»: Озвучена важность решения суда по Януковичу

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Решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе 13 летний приговор за госизмену Януковичу, стало победой Майдана.

Об этом написал экс-генпрокурор Юрий Луценко на странице в Фб. Он подчеркнул, что отныне все кремлевские тезисы о госпереворот 2014 — юридически беспочвенны. Также, по словам Луценко, в тексте приговора еще одна бомба для Кремля. Приговор суда четко определяет Россию как агрессора и оккупанта:, информирует enovosty.com/news.

«В течение конца февраля — начала марта 2014 российским военнослужащим, с помощью нерегулярных паравийськових подразделений так называемой «самообороны» и «казаков», удалось … осуществить полную военную оккупацию части Украины — полуострова Крым.

При этом военнослужащие Российской Федерации действовали непосредственно на выполнение приказов и политических задач высших должностных лиц Российской Федерации, не только координировали действия военных, но и реализовывали другие средства борьбы (дипломатические, идеологические и информационные), с целью оккупацию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя, а в дальнейшем — аннексию.

Учитывая, что военная оккупация Российской Федерацией полуострова Крым имела неправомерный характер, поскольку осуществлялась без санкции Совета Безопасности ООН, была актом самообороны Российской Федерации по отношению к Украине, а также не была правомерным мероприятием по спасению граждан Российской Федерации на территории Украины, в частности — проявлением гуманитарной интервенции, суд рассматривает оккупацию территории Украины как акт агрессии Российской Федерации против Украины, является грубым нарушением международного права, а также национального права Украины и Российской Федерации.»

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Луценко отметил, что после этого судебного решения все фейки о «сдаче Крыма укр политиками» является юридически опровергнутым. Благодаря стороне обвинения и судьи В. Девятко отныне фактом является агрессия РФ, привела к оккупации части территории Украины: «Думаю, вместе с тысячами других доказательств это судебное решение станет серьезным аргументом для Международного уголовного суда в Гааге».