«Не просто так»: Освобождение боевика Цемаха — подарок Путину, — Портников

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Украинцев взбудоражила новость о том, что суд отпустил боевика Цемаха, свидетеля по сбитому Боингу

Сегодня стало известно о том, что Киевский суд решил отпустить боевика Цемаха, который так нужен российскому президенту Владимиру Путину. Новость об этом сразу прокомментировали журналисты, которых взбудоражила эта новость. В частности, Виталий Портников считает перспективы неутешительными: , информирует enovosty.com/news.

«Освобождение судом Владимира Цемаха – отличная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопросы обмена пленными. Если Кремлю нужен Цемах, а его выдача Москве – плевок в лицо международным партнерам, то можно поиграть в «независимый суд» и нерасторопные правоохранительные органы, от которых Цемах не сегодня, так завтра просто сбежит. Это и будет наш подарок Путину, после которого российский президент сможет сделать ответный жест. Если захочет, конечно.

Аass="tag" href="https://enovosty.com/tag/sud" target="_blank"> то, что международная репутация Украины будет втоптана в грязь и это облегчит сближение Запада и России за наш счет, никто во власти и не подумает. Там, похоже, вообще не привыкли думать на перспективу. А перспектива эта не утешительная», — написал известный украинский журналист.

Новость прокомментировал и журналист Аркадий Бабченко. Он выразил надежду на то, что это какие-то предварительные шаги к дальнейшим действиям. «Потому что ну не может же быть вот просто так», — написал в своем свежем посте журналист.