В Госдепе США рассказали, вернется ли Крым в Украину

Главная » Последние новости » Политические новости » В Госдепе США рассказали, вернется ли Крым в Украину В Госдепе США рассказали, вернется ли Крым в Украину

Закрыть Отправить

В Соединенных Штатах Америки рассказали о том, вернется ли аннексированный полуостров в состав Украины

Госсекретарь и глава Госдепа Соединенных Штатов Америки ответил на важный вопрос, который уже пять лет волнует украинцев. Майк Помпео заявил о том, что аннексированный Российской Федерацией крымский полуостров Крым «обязан вернуться в состав Украины», информирует enovosty.com/news.

С таким заявлением глава Госдепа выступил во время выступления в рамках публичной дискуссии в Нью-Йорке, которые состоялись в отеле Ритц Карлтон.

Мистер Рубинштейн, который являлся модератором данного мероприятия, спросил мнения Помпео о том, сможет ли Крым опять стать частью Украины: «Вы считаете, что полуостров, увы, больше не вернется в Украину?». На это Помпео ответил, что позиция Соединенных Штатов Америки остается честной: «Это недопустимо, полуостров должен вернуться», — твердо заявил Майк Помпео.

Напомним, в США ни разу не допустили дискуссий на тему крымской принадлежности. Вместе с тем, некоторые европейские политические силы пытаются поднимать этот вопрос, заигрывая с РФ.

Читайте: Россия заявила, что протесты в Москве организовали США