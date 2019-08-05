В Госдепе США рассказали, вернется ли Крым в Украину

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

05.08.2019 г.
10:52Программа-минимум: Политолог рассказал, какие пять первых шагов должна сделать новая Рада
10:44В Госдепе США рассказали, вернется ли Крым в Украину
10:23Мурашки по коже: Военные показали, во что «русский мир» превратил Широкино (ФОТО)
10:20Пьяные разборки боевиков хотели «замаскировать» под обстрел ВСУ
08:49Разумов интересно высказался росСМИ о будущем Крыма и Донбасса
08:40Война на Донбассе: Враг подло напал на украинцев
08:38На Черноморскую ТРК совершена мощная атака
Все политические новости

Аналитика

02.08.2019

Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август

Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Международная система контроля над ядерными вооружениями оказалась на грани исчезновения, гривна продолжает свое укрепление, а "Слуги народа" учатся ...
02.08.2019

Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра

Незаконный наезд на ненастоящего столичного мэра
«Наезд» Андрея Богдана, главы офиса Зеленского, на столичного мэра Кличко вскрыл очень старый гнойник, существующий в Матери Городов Русских еще с уже ...
31.07.2019

Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны

Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Гривна пробила психологическую отметку, назван самый дешевый фрукт в Украине, а у Зеленского рассказали о планах по отмене маратория на продажу земле ...

Последние новости

05.08.2019 г.
11:14 "Подорожали в полтора раза": Снять квартиры в Киеве становится все дороже
11:11 ТАСКОМБАНК начал cотрудничество в рамках совместного проекта Украины и ЕИБ для финансирования бизнеса
11:00 Рейтинг Webometrics : 10 лучших университетов Украины
10:52 Программа-минимум: Политолог рассказал, какие пять первых шагов должна сделать новая Рада
10:51 Cпрос на нефть падает
10:44 В Госдепе США рассказали, вернется ли Крым в Украину
10:23 Мурашки по коже: Военные показали, во что «русский мир» превратил Широкино (ФОТО)
10:20 Пьяные разборки боевиков хотели «замаскировать» под обстрел ВСУ
10:08 Трамп введет дополнительные санкции против России
09:51 РФ потрясена новыми политическими "чистками"
09:42 В Гонконге началась массовая забастовка
09:20 Россия заявила, что протесты в Москве организовали США
09:00 Ужин закончился международным скандалом: В Испании разгорелся громкий скандал из-за унижения украинских туристов
08:56 "Очень важная и стремная движуха": Российские звезды выступили против Путина
08:53 Стало известно, что способствует укреплению гривны и падению доллара
08:51 В понедельник доллар существенно подорожал
08:49 Разумов интересно высказался росСМИ о будущем Крыма и Донбасса
08:48 У Беларуси остались одни долги от дружбы с Венесуэлой
08:40 Война на Донбассе: Враг подло напал на украинцев
08:39 Турция объявила о новом наступлении на курдов в Сирии
08:38 На Черноморскую ТРК совершена мощная атака
08:26 Ливни в Одессе: затоплены дома и дороги (ВИДЕО)
08:18 Призывы к протесту: Россия обвиняет США во вмешательстве во внутренние дела
08:11 Европа в огне: лесные пожары добрались до Мадрида
08:03 Уникальное фото: кит глотает морского льва (ФОТО)
00:17 Из-за отсутствия обязательных прививок ребенка могут не пустить в школу или детсад: перечень
00:09 Водитель грузовика случайно разбил 10 тысяч бутылок с пивом и парализовал движение
04.08.2019 г.
18:00 Возле Филиппин затонули три судна: погибло 25 человек
17:31 Супрун развенчала популярные мифы касательно пальмового масла
16:56 На Одесщине из-за оползня перекрыли автодорогу государственного значения
16:08 Синоптик рассказала, когда Украину покинет дождливый циклон
16:03 Фрэнки Запата пересек Ла-Манш на летающей доске Flyboard Air (ВИДЕО)
15:58 Теракты: Вторая за сутки стрельба произошла в США, девять человек погибли
15:20 Над Черным морем состоялись военные учения морской авиации ВСУ
14:55 Меган Маркл празднует 38-летие: принц Гарри «взорвал» Сеть трогательным поздравлением
14:17 Украинцев ждут массовые проверки по месту регистрации
14:12 "Большой брат" следит за тобой: Верховную Раду оснастят искусственным интеллектом
13:46 Поваленные деревья и поврежденные автомобили: в Одессе разбушевался ураган
13:02 Кремль превращает Россию в полицейское государство, - МИД Литвы и Латвии
12:43 Сегодня православные отмечают День Марии Магдалины: история и традиции праздника
12:22 Киевляне начали зарабатывать на 18% больше, - КГГА
12:15 На побережье Черного моря завершились учения морской авиации Украины
12:00 Очередной провал: США заблокировали сделку по продаже российских самолетов в Иран
11:45 В Украину идут сильные дожди и шквалы
11:34 Xiaomi добавляет в новые смартфоны уникальную функцию, которая спасает жизнь
11:30 Украинским военным передали новую технику для разминирования Донбасса
11:15 В Чернобыльскую зону планируют проводить речные туристические маршруты
10:44 Тысячи мёртвых медуз выбросило на берег Азовского моря на Арабатской косе (ВИДЕО)
10:37 Бойня в Техасе: В США 21-летний парень расстреливал людей из автомата Калашникова
10:25 Американский самолет-разведчик облетел аннексированный Крым
09:40 Новые американские вертолеты будут оснащены настоящими боевыми лазерами
09:36 В августе водителей ожидают многотысячные штрафы за нерастаможенные “евробляхи”
09:22 «Он построил клетки для детей»: Трамп раскритиковал иммиграционную политику Обамы
09:11 «Легкие планеты» находятся в опасности: тропический лес Амазонки превращается в саванну
09:11 В работе Instagram произошел сбой: пользователи не могут зайти в свои учетные записи
09:10 В Луганской области будут судить мужчину, который избил собаку и выбросил ее из окна
09:05 Партию кокаина на миллиард евро пытались провести под видом соевых бобов (ФОТО)
08:55 Посетитель аквапарка погиб из-за заражения амебой
08:38 Жители Эль-Пасо выстроились в очередь, чтобы сдать кровь пострадавшим от зверского расстрела (ВИДЕО)
08:22 Дороже чем в Польше: экономист сравнил цены на продукты
Все новости »

В Госдепе США рассказали, вернется ли Крым в Украину

Главная » Последние новости » Политические новости » В Госдепе США рассказали, вернется ли Крым в Украину
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Соединенных Штатах Америки рассказали о том, вернется ли аннексированный полуостров в состав Украины

Госсекретарь и глава Госдепа Соединенных Штатов Америки ответил на важный вопрос, который уже пять лет волнует украинцев. Майк Помпео заявил о том, что аннексированный Российской Федерацией крымский полуостров Крым «обязан вернуться в состав Украины», информирует enovosty.com/news.

С таким заявлением глава Госдепа выступил во время выступления в рамках публичной дискуссии в Нью-Йорке, которые состоялись в отеле Ритц Карлтон.

Мистер Рубинштейн, который являлся модератором данного мероприятия, спросил мнения Помпео о том, сможет ли Крым опять стать частью Украины: «Вы считаете, что полуостров, увы, больше не вернется в Украину?». На это Помпео ответил, что позиция Соединенных Штатов Америки остается честной: «Это недопустимо, полуостров должен вернуться», — твердо заявил Майк Помпео.

Напомним, в США ни разу не допустили дискуссий на тему крымской принадлежности. Вместе с тем, некоторые европейские политические силы пытаются поднимать этот вопрос, заигрывая с РФ.

Читайте: Россия заявила, что протесты в Москве организовали США


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 128

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки "Газпрома" и страсти вокруг Окружного суда
Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом
Все статьи


Читайте также

Россия заявила, что протесты в Москве организовали США
 В США обвалилась огромная скала: есть жертвы (ВИДЕО)
Дело Скрипалей: США вводят второй пакет санкций против России
 Польша поддержала выход США из ракетного договора с Россией
Китай угрожает США "необходимыми контрмерами" из-за расширения пошлин
 За пять минут до ядерной войны: США и Россия официально разорвали договор о ракетах
Трамп неожиданно предложил Путину помощь
 Американско-китайские переговоры по торговым вопросам завершились досрочно
Загрузка...

Армия

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry (США)
Вертолет AgustaWestland AW101 (Великобритания-Италия)
Бронетранспортер FV430 Mk3 Bulldog (Великобритания)
Противотанковый ракетный комплекс Milan (Германия-Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Роман
АБРАМОВИЧ
Андрей
КЛЮЕВ
Станислав
КУЛЬЧИЦКИЙ
Николай
ЧЕЧЕТКИН
Все персоны    >>

Публикации

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Забавные фото животных: финалисты фотоконкурса Comedy Pet Photography Awards

Все фото »

 