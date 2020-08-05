«Люблинский треугольник» восстанавливает сотрудничество эпохи Речи Посполитой, — Руслан Бортник

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Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник", который станет важным элементом укрепления Центральной Европы и Украины

С вопросом относительно значения создания формата «Люблинский треугольник» и перспектив дальнейшего сотрудничества между странами “Экономические Новости” обратились за комментарием к директору Украинского института политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что пока что это даже не международная организация, а, можно сказать, платформа для коммуникации, которая неинституциализирована, но имеет исторические корни

«Фактически таким образом восстанавливается сотрудничество эпохи Речи Посполитой. Но тогда еще в этот союз входила Беларусь. В «Люблинском треугольнике» есть, безусловно, общие интересы экономического, политического и военного характера.

«Люблинский треугольник» потенциально со временем может превратиться в интересную международную организацию, также как Вышеградская группа и некоторые другие форматы. В то же время, если данный международный формат не будет развит на уровне глав государств, то он может «умереть» так же, как в свое время ГУАМ и многие другие форматы сотрудничества. Сегодня необходимо искать общую повестку дня в части экономики, прежде всего, в социальной сфере, передвижении капиталов, людей. И на базе этого уже сформулировать, возможно, более четкое предложение по заданиям международной организации или другим формам институализации этого сотрудничества», — сообщает Руслан Бортник

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