«Коломойский получился огненный»: Гриценко своим креативом заставил соцсети «рыдать»

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Анатолий Гриценко потешил социальные сети новой креативной рекламой

Рекламщики лидера партии «Гражданская позиция», которая будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду, Анатолий Гриценко могут снимать полноценное кино. На сей раз политик поделился новым видео с «Коломойским». В ролике с «политическом аукционом 2019» он заявил о том, что не даст продать ни фракцию, ни Украину. Как и предыдущая реклама, где в шахматы играли «Зеленский» и «Путин», этот ролик вызвал массу обсуждений в сети:, информирует enovosty.com/news.

Комментарии украинцев разделились. Кто-то оценил креатив, кто-то — открыто хохочет: №Насправді, дві реклами Гриценка (перша з Путіним і Зеленським) жирні. Воно ніби й смішне, але ж дивившся його по багато разів і обговорюєш. Вірусність хороша. Плюс воно має гарно чіпляти цільову аудиторію Гриценка», «Вот правда, еще хуже предыдущей. Ваши рекламщики сломались, несите новых», «Чемпион по рекламе и креативу на этих выборах — однозначно «Громадянська позиція». Вот новый шедевр. Коломойский получился огненный!», «вот что бывает когда креативщики на дихлофосе».