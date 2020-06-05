Отставка Авакова: Быть или не быть, вот в чём вопрос (ВИДЕО)

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Быть Арсену Авакову министром МВД или не быть? Вот в чем вопрос, который вот уже несколько последних недель блуждает, как тень бедного Йорика, коридорами Банковой.

Сам Король Лир Владимир (Зеленский — прим. ред.), тоже в замешательстве. Не знает как быть и что со всем этим делать. Поскольку оставить своего приближённого Арсена графа Кента нельзя, народ его шибко не любит, но и заменить его, в принципе, некем. Мучают Владимира мысли разные и сомнения терзают. С одной стороны, сколько достижений за последние годы в ведомстве Арсена Борисовича. Все виновные сидят, все невиновные ликуют от свершившего правосудия. , информирует enovosty.com/news.

Граф Кент Арсен ведь человек незаменимый, он везде нужен. Даже там, где на первый взгляд и нет. Например, на Нормандском Саммите в Париже, поскольку никто в родимом отечестве так до конца и не понял, почему король наш, Владимир, взял Кента с собой. Именно от Арсена Борисовича мир узнал подробности встречи, например, как сдали нервы у графа Суркова и как выглядит Путин.

Много достоинств у Министра, много! Возрадуйся Король Лир Владимир, возгордись своим верным вассалом, Графом Кентом Арсеном. Так нет, же! Сомнения терзают государеву голову.

Основной плюс и аргумент оставить Арсена Борисовича руководить бравыми молодцами короля Лира — это, конечно, завершившаяся реформа рати королевской! Нацполиция реформирована полностью и бесповоротно! Правда, практически все люстрированные сотрудники нацполиции через суды вернулись на службу, предварительно отсудив у державы компенсации за временный простой. Ведь они долго не работали на благо закона, маялись и морально сильно страдали. Правда, не все бравые вояки успешно проходят переаттестацию и сдают нормативы.

Но, главное! Все служители правопорядка, в принципе, морально готовы стоять на страже закона. Буквально все! Об этом часто и много на всех эфирах говорит ближайший соратник Графа Кента Арсена, герцог Бургундский, в простонародье величаемый блюдолизом Антоном. Он всячески поддерживает и защищает своего патрона Арсена от порчи и сглаза, и дурного слова.

Ведь куда ни глянь, везде есть порядок и верховенство права. Вот буквально везде! Особенно было заметно верховенство права в первые недели карантина.

Вот, например, фесталка какая нибудь идёт по делам, по улице Доброго Дуба в районе Теремков. И все бы ничего, но нет на ней повязки на лице. Все! Бравые полицейские откуда ни возьмись, и на тебе, протокол и дополнительно воспитательную работу с пристрастием.

Или вот блестящая спецоперация по захвату плавающего в Гидропарке мужичка с простонародья, воды то у него нет, вот и проводит омовение в общественной лужице. Цап! Царап его! И нейтрализовали. Могут если захотят!

Или еще, какой же выдержкой и мужеством надо обладать, чтобы двадцать минуть не реагировать и тихо сидеть в засаде во время стрельбы между группировками Монтекки и Капулетти в жилом районе Броваров. Спецподготовка даёт о себе знать!

А сколько громких дел было раскрыто! Король Лир дал срок до прошлого нового года, по юлианскому календарю, раскрыть все резонансные дела в государстве. Конечно! Всенепременно! Хоть как нибудь, но Арсен Борисович все сделает!

Вот, например, громкое дело Шеремета. Ювелирнейшая работа скажу я вам. Идентифицировали убийц по походке, хромоте на правую ногу и толстовке с надписью. Вы скажите, что это косвенные улики! Нет друзья, косвенные — это тоже улики. Не каждый будет хромать в парке, одев толстовку! Кстати, на всякий случай, не хромайте идя по улице. Мало ли чего…

Конечно портит общее впечатление о достижениях графа Кента Арсена пара тройка скандалов с участием как самого Министра МВД, так и его подчиненных.

Закупка кисетов инкрустированных алмазами для наших воинов АТО, судя по цене, они были бесценны.

Ещё всему графству запомнилось непримиримая дружба между графом Кентом Арсеном и дворецким Освальдом Саакашвили, который любит простые решения и очень не любит Арсена. Все помнят их легендарный обмен любезностями.

Было еще одно очень неприятное дельце международного масштаба, где упоминался наш Граф Кент в разрезе коммуникаций с неким пастором Парнасом, корый очень хотел содействия Министра и просил лопату, чтобы сообща закопать политическую карьеру Байдена и нивелировать готовящийся импичмент Трампу.

Кроме этого, Владимир был сильно обеспокоен запредельным беспределом в Кагарлыке, расстрелом в Житомире, и так, по мелочи, сотней нераскрытых дел нападений и убийств на журналистов и активистов.

Но, несмотря на многие недоработки графа Кента Арсена у Владимира есть один очень веский аргумент оставить все как есть, ибо с уходом Авакова может прийти улица, которую он контролирует. А улица обычно приходит с простолюдинами, шинами и ещё с чем похуже.

И тут прямо выбор становится невыносимо сложен в пользу Арсена Борисовича

или все таки нет?

И вот представьте теперь, как тяжело королю нашему Лиру, Владимиру Александровичу принять решение: быть или не быть, вот в чем вопрос? Думай-те!