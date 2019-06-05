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Associated Press: Зеленский призывает ужесточить санкции против России

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Президент Украины Владимир Зеленский призывает Евросоюз усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Евросоюз усилить санкции против России на фоне сохраняющейся напряженности в восточной части Донбасса и в Крыму, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

После переговоров с президентом Европейского совета Дональдом Туском Зеленский поблагодарил блок за его «неизменную поддержку» и призвал к «усилению санкций против России для восстановления мира в Украине».

Associated Press: Зеленский призывает ужесточить санкции против России

Туск сообщил, что, совершая свою первую зарубежную поездку в качестве президента в штаб-квартиру ЕС и НАТО в Брюсселе, Зеленский посылает «сильный и важный сигнал». Туск подчеркнул, что ЕС по-прежнему поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

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Зеленский также провел отдельные переговоры с главой внешней политики ЕС Федерикой Могерини.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском сказал, что Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 99

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