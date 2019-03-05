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Электронное голосование. Политолог назвал плюсы и риски

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В этом году выборы в Украине должны пройти максимально консервативно и просто, но в электронное голосование — это очень перспективный вопрос для нашей страны

Политолог Игорь Рейтерович а эфире украинского телеканала рассказал о том, что могло бы изменить в стране электронное голосование:, информирует enovosty.com/news.

«Электронное голосование могло бы существенно поднять явку на выборах. Молодые люди, которые являются активными в интернете, но не ходят на выборы, могли бы влиять на ситуацию в стране. Вместе с стем, с электронным голосованием есть много нюансов. У нас немаленькая страна, как вот например Эстония,где все намного проще. У нас это можно делать, но постепенно, начать с местного уровня, а затем постепенно переходить на всеукраинский масштаб. Я считаю, что это очень перспективное направление, поскольку у нас много заробитчан, которые таким образом смогут приобщиться к выборам в Украине», — выразил свое мнение политический эксперт.

Министр юстиции Украиины Павел Петроенко считает, что когда-то Украина сможет ввести электронное голосование, но на сегодняшних выборах нужно осуществить этот процесс как можно более консервативно, внимательно и честно считая каждый голос.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 40

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