Завтра будет реальное сражение за украинскую землю, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады огласила Всеукраинский сбор в связи с рассмотрением закона о земле, который состоится завтра.

По мнению народного депутата, завтра можно ожидать мобилизации всех неравнодушных граждан, а также профильных и общественных организаций, которые выступят единой командой против тотальной распродажи украинской земли. , информирует enovosty.com/news.

Тимошенко убеждена, что на завтрашнем заседании Верховной Рады монобольшинство попытается в сокращённом режиме принять во втором чтении закон о рынке земли.

Народный депутат заявила, что большая часть территории Украины окажется в руках крупных западных монополистов и транснациональных спекулянтов.

«Завтра будет реальный бой за Украину. Если Крым и Донбасс — это 7 процентов оккупированной территории, то в случае принятия закона о земле завтра, оккупированной будут уже 72 процента Украины. И не забывайте, что там также с молотка идут леса, заповедники, водоемы», — добавила народный депутат.

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В конце выступления Тимошенко призвала всех неравнодушных прийти завтра под стены Верховной Рады, чтобы выразить свой протест против распродажи Украины.

«Я призываю всех граждан Украины завтра в 9 час. утра прийти под стены Верховной Рады и бороться за украинскую землю, за наше будущее, за наших детей. Слава Украине!», — завершила своё выступление Тимошенко.