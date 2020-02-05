Верховная Рада забраковала законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Третьякова Галина в кулуарах Верховной Рады рассказала, какие нормы предусмотрены в новом законопроекте и смогут ли пенсионеры из ОРДЛО по упрощенной процедуре получать украинские пенсии.

Говоря о данном законопроекте, Татьяна Третьякова обратила особое внимание на то, что до сегодняшнего дня в законодательстве Украины не была прописана процедура пыплаты пенсий на оккупированных территориях, в условия вооруженной агрессии России на востоке Украины и в Крыму. Поэтому на законодательном уровне данный вопрос оставался не урегулированным, информирует enovosty.com/news.

«Данный законопроект направлен на то, чтобы мы урегулировали вопрос пенсионных выплат, особенно на бумажных носителях. Поскольку ещё пять лет назад у нас были пенсионные дела только на бумаге, а информация о пенсиях на бумажных носителях осталась на временно окулированных территориях Донбасса и аннексированном Крыму. Данный проект возобновляет пенсионное обеспечение на основе тех данных, которые у нас есть в электронных реестрах как Пенсионного фонда, так и других фондов», — разъяснила нардеп.

Кроме того, как отметила Третьякова, данный документ вносит ясность в вопросах частоты пересечения границы КПП, так называемыми, «мало мобильными группами населения», которые на сегодняшний день раз в два месяца вынуждены пересекать границу, чтобы пройти верификацию в пенсионном фонде.

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По словам народного депутата в 2018 году пятьдесят человек пенсионного возраста умерло непосредственно на КПП.

Согласно нового законопроекта, в три раза увеличивается термин, согласно которому граждане Украины, которые проживают на временно оккупированых территориях, должны верифицироваться в пенсионном фонде, что существенно упростит их существование.

Напомним, что Верховная Рада сегодня после обсуждения в сессионном зале, а также заслушав критические замечания и аргументы политических оппонентов и Кабмин, не проголосовала за данный закон, отправив его на доработку в профильный комитет.

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За такое решение проголосовали 314 депутатов. Поддержали данный законопроект 184 нардепа.