СБУ задержала информатора боевиков

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Сотрудники СБУ задержали пособника боевиков в Краматорске, который собирал сведения о перемещении украинской военной техники и передавал участникам незаконных вооруженных формирований

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Краматорске информатора боевиков террористической организации «ДНР», — сообщает СБУ на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники Управления СБУ в Ровенской области установили, что местный житель собирал сведения о перемещении украинской военной техники в одном из районов города. Полученную информацию злоумышленник передавал участникам незаконных вооруженных формирований.

Следователи СБУ задокументировали факты противоправной деятельности пособника боевиков.

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Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигуранту дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.