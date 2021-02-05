Плохая новость для ОПЗЖ — закон об импичменте в Украине не работает, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Плохая новость для ОПЗЖ - закон об импичменте в Украине не работает, - Железняк (ВИДЕО) Плохая новость для ОПЗЖ - закон об импичменте в Украине не работает, - Железняк (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему инициированный партией ОПЗЖ импичмент Президенту Зеленскому не имеет никаких перспектив в нынешних реалиях, а также почему процедура импичмента в Украине не может быть реализована в принципе.

Железняк убеждён, что импичмент инициированный лидерами партии «ОПЗЖ» — это скорее пиар ход нежели реальная угроза институту президенства Украины, информирует enovosty.com/news.

Народный депутат считает, что закон об импичменте, который был принят в 2019 году, выписан таким образом, что практическая сторона его реализации ни при каких обстоятельствах не может быть выполнена. А это значит, что импичмент президенту Зеленскому, или любому другому президенту, в Украине не грозит, если закон не будет пересмотрен.

Что же касается партии ОПЗЖ, то нардеп уверен что: «заявление ОПЗЖ — это политический пиар. Теперь у них на три канала меньше, где этот пиар можно транслировать. Возможно на Facebook их сторонники лайкнут эту новость», — резюмировал Железняк.

Читайте: Если Козак - террорист, предъявите убедительные доказательства, - Дубинский (ВИДЕО)