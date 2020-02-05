Пенсии для украинцев в ОРДЛО: Депутаты ВР предали жителей востока Украны, — Наталья Королевская (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Пенсии для украинцев в ОРДЛО: Депутаты ВР предали жителей востока Украны, - Наталья Королевская (ВИДЕО) Пенсии для украинцев в ОРДЛО: Депутаты ВР предали жителей востока Украны, - Наталья Королевская (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Наталья Королевская жестко раскритиковала решение парламента, который не принял за основу и отправил на доработку закон о регулировании выплат пенсионерам, которые проживают на временно оккупированых территориях Донецкой и Луганской области.

Депутат убеждена, что сегодня у парламентариев была уникальная возможность продемонстрировать единство и заботу о тех своих гражданах, которые остались без пенсий и тех, кто вынужден два раза в месяц пересекать пункты КПП, часто ценой собственной жизни. , информирует enovosty.com/news.

Так, по данным Королевской, в 2018 году около пятидесяти человек пожилого возраста умерло непосредственно на КПП.

«Мы вместе с другими партиями и международными организациями подготовили дорожную карту, как сегодня восстановить справедливость, как людям, которые пострадали от боевых действий, людям, которые остались на неподконтрольной территории дать права граждан Украины, конституционные их права. И что мы увидели в зале? Настоящее лицо «слуг народа», когда они вместе с «Голосом», а также с партией «ЕС», проголосовали против либо воздержались и не поддержали этот законопроект. Они сегодня предали всех граждан Востока Украины, всех людей, которые надеялись на справедливость», — эмоционально заявила Наталья Королевская.

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