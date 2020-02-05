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Основная цель закона о рынке земли — дерибан земель государственного запаса, — Ирина Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Основная цель закона о рынке земли - дерибан земель государственного запаса, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко убеждена, что основная цель, которую преследуют «Слуги нарда», протаскивая закон о земле, вопреки сопротивлению общества — это продажа, в первую очередь, земель из государственного резервного фонда, а это 8 млн гектаров. Депутат убеждена, что уже на сегодняшний день, есть чёткий список людей и компаний, которые в числе первых раскупят эту землю.

«Украинцы имеют право не толко продать землю, но и купить землю. Эти 8 млн гектаров уже расписаны между теми, кто ее собирается купить. Ведь очевидно, что это афера. Наша фракция безусловно за рынок земли, но нас очень сильно беспокоит то, каким способом сейчас «слуги народа» пропихивают этот закон, абсолютно подло, не придерживаясь регламента и закона», — заявила Геращенко. , информирует enovosty.com/news.

Нардеп убеждена, если парламент будут ломать через колено и за один день попытаются принять этот закон, данный инцидент будет позором для украинского парламентаризма и демократии в целом.

Геращенко обратила внимание на то, что изначально партия власти обещала сделать рынок земли европейским и цивилизованным.

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«Перед голосованием за данный закон, необходимо было провести инвентаризацию земель, сделать единый кадастр, открыть земельный банк. Но этого ничего не сделано», — отметила Геращенко.

Ирина Геращенко задается вопросом, почему ничего не было сделано из задекламированного ранее, не только партией «Слуга народа», но и президентом Зеленским.

«Готовится не закон о земле, а большая афера под конкретных товарищей, которые сидят с чемоданами, а в это время мальчики в костюмах уже сейчас предлагают на рынке свои услуги. Говорят, вы не волнуйтесь, даже если установят ограничения на покупку земли, мы поможем вам аккумулировать все в одних руках за 5%», — поделилась подробностями нардеп.

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Ирина Геращенко также обратила внимание на проблему малых фермерских хозяйств, которые уже взяли кредиты для обустройства своего хозяйства и покупки сельхозтехники и сейчас у них нет денег в свободном обороте. Нардеп задается вопросом, как и за что подобные фермерские хозяйства будут выкупать землю?

По мнению Геращенко, даже те люди, которые сейчас сдают землю в аренду сомневаются, поскольку те деньги, которые предлагают за гектар их земли, иногда в разы меньше, нежели они получают, сдавая землю в долгосрочную аренду.

В завершении Ирина Геращенко коснулась ещё одного важного вопроса, который в законе о земле никак не урегулирован. Это бережное отношение к земле и контроль над ее использованием.

«У нас, по нынешнему закону, можно что угодно делать с землей. Можно ее истощать , обрабатывать не соответствующим образом. И за это нет никакого наказания», — резюмировала нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 96

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