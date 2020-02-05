Гончарук обманул Зеленского. Он не отчитался в Раде о работе Кабмина, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Гончарук обманул Зеленского. Он не отчитался в Раде о работе Кабмина, - Александр Дубинский (ВИДЕО) Гончарук обманул Зеленского. Он не отчитался в Раде о работе Кабмина, - Александр Дубинский (ВИДЕО)

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Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в кулуарах Верховной Рады пояснил причины существенного падения рейтинга Кабмина, обосновал возникновение колоссальной дыры в бюджете страны, а также поделился мыслями, почему амбициозным планам премьера Гончарука не суждено сбыться.

Народный депутат убеждён, что у президента Зеленского рейтинг доверия среди украинцев по прежнему достаточно высок, чего не скажешь о рейтингах Кабмина и Верховной Рады, индекс доверия к которым существенно снизился, информирует enovosty.com/news.

Согласно результатам опроса ЦСИ и института социсследований имени А.Яременко с 24 по 28 января 2020 года, Владимиру Зеленскому скорее или полностью доверяют 49,4% респондентов, Дмитрию Разумкову — 36,2%, Верховной Раде — 23,4%, Кабинету министров — 23,4%, премьер-министру Алексею Гончаруку — 23,5%.

«Я не вижу падения рейтинга Президента. У него сейчас рейтинг в пять раз выше, чем у всех лидеров политических партий вместе взятых. Я вижу снижение доверия к Кабмину и Парламенту и связываю это с тем, что парламент не выполняет программу Президента, хотя, как они сами нас уверяют, работают в турборежиме. Я тоже шел под лозунгами: улучшения бизнес-среды, снижение налогов, повышение социальных стандартов. Всего этого не случилось, а скоре произошло наоборот. И люди это все видят и понимают», — убеждён Дубинский.

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Дубинский отдельно остановился и грантовых организациях, выходцем из которых является и сам Премьер, и некоторые члены его Кабмина.

«Работа на гранатовые организации предполагала предоставление советов и рекомендаций. Они изучали, например, опыт Германии, приезжали в Украину и рекомендовали применить те или иные модели у нас. Это люди, которые ничего не делали своими руками, ничем не руководили, только советовали. Их поставили, и они полагают, что они что-то подкрутят, и оно начнёт работать. Не начнёт», — убеждён народный депутат.

Также Александр Дубинский упомянул и об обещании данном Гончаруком Президенту Зеленскому, что к началу текущей сессии Премьер обязуется предоставить алгоритм по решению вопросов, связанных с баснословными зарплатами и премиям госчиновников, а также представит своё видение относительно реструктуризации некоторых министерств.

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«К сожалению, Гончарук не выполнил обещание данное Зеленскому о предоставлении отчета работы Кабмина до 4 февраля в Верховную Раду Украины», подчеркнул Дубинский.