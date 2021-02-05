Если Козак — террорист, предъявите убедительные доказательства, — Дубинский (ВИДЕО)

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Народный депутат Украины Александр Дубинский, в кулуарах Верховной Рады, прокомментировал санкции против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его активов, а также рассказал, почему поддержал решени спикера парламента Дмитрия Разумкова по данному вопросу.

Дубинский убеждён, что после столь громкого заявления о причастности народного депутат Украины Тараса Козака к финансированию терроризма и применению к нему санаций СНБО, что повлекло за собой закрытие ряда телеканалов, по мнению нардепа, вполне логично было бы ожидать от Службы безопасности информирования общественности о деталях данного дела, а также официальное предъявление обвинений народному депутату, информирует enovosty.com/news.

По мнению нардепа, общество ждёт дальнейших шагов со стороны правоохранительных органов в этом деле. Кроме того, Дубинский убеждён, что журналисты, которые работают в этих медиа-структурах должны принять для себя решение оставаться или уходить, основываясь на исчерпывающей информации СБУ о деятельности собственника этих телеканалов и его причастность к терроризму.

Дубинский отметил, что в случае отсутствия такой коммуникации с обществом со стороны правоохранительных органов, а также в случае, отсутствия доказательств, власти необходимо об этом открыто сказать.

«Если ситуация сохраниться в том виде, в котором она находится сейчас, то есть упрощенная процедура рассмотрения таких вопросов в Европейском суде по правам человека и, безусловно, позиция государства Украина в этой ситуации будет проигрышная», — убежден нардеп.

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Кроме того, Дубинский выразил недоумение тем фактом, что процедура созыва СНБО была ограничена дистанционным сбором подписей, без дискуссии и доступа к результатам расследования, что, по его мнению, противоречит логике функционирования такого государственного органа как СНБО Украины.

Наряду с этим, Дубинский поддержал решение Разумкова не голосовать за подобное решения ввиду отсутствия исчерпывающей информации по этому кейсу.

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