Депутатов этический кодекс не спасет, им надо книги читать и в театр ходить, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Депутатов этический кодекс не спасет, им надо книги читать и в театр ходить, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Депутатов этический кодекс не спасет, им надо книги читать и в театр ходить, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, в кулуарах Верховной Рады, прокомментировал инициативу спикера ВР Украины Дмитрия Разумкова внедрить в парламенте этический кодекс для народных избранников.

Алексей Гончаренко убеждён, что никакой кодекс и свод правил не способен существенно повлиять на поведение нардепов. Более того, народный депутат убеждён, что в парламент должны избираться люди, которые обладают достаточными знаниями и навыками, а также обладают интеллектом и культурой поведения. , информирует enovosty.com/news.

«Сейчас набрали таких людей, что лучше бы Шарика взяли в список. И поверьте, от него было бы больше толку и вёл бы себя более прилично. О каком кодексе может идти речь? Назовите мне хоть один парламент в мире, где сидит насильник, вместо тюрьмы», — заявил Гончаренко.

На вопрос журналистов, какие правила и запреты должны быть предусмотрены в кодексе, Алексей Гончаренко ответил, что никакие запреты не будут иметь должного эффекта и не будут продуктивными.

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В свою очередь, Гончаренко предложил «обязать депутатов ходить в театр, слушать классическую музыку, смотреть правильное кино, читать правильные книги».

«Тогда не будем запрещать, а обяжем раз в месяц, например, показывать, какую книгу он прочёл, пошёл в музей, посмотрел спектакль. И пусть продемонстрирует билет. Я убеждён, что это даст намного больше результатов, нежели какие-то запреты», — подытожил Алексей Гончаренко.