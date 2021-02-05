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Аморальные люди на деньги контрабандистов рвутся в большую политику», — Гетманцев о лидерах Save ФОП (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Аморальные люди на деньги контрабандистов рвутся в большую политику», - Гетманцев о лидерах Save ФОП (ВИДЕО)
 
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Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал информацию об акциях протеста активистов движения Save ФОП под окнами офиса его матери, а также рассказал, почему выступает за налогообложение малого и среднего бизнеса в Украине.

Гетманцев убеждён, что в демократической стране люди вправе выражать свой протест, в том числе, и под окнами офиса матери нардепа, информирует enovosty.com/news.

«Никто не может запретить людям ходить под офис моей матери, чей-то ещё матери, или бабушки и дудеть в дуду. Я не вижу здесь дискуссии. Это не дискуссия, а требование разрешить не платить налоги, а их лидера перевести в Верховную Раду, или даже в Офис Президента, чтобы он там решал судьбу страны», — возмутился нардеп.

Гетьманцев категорически не согласен с требованиями, которые были выдвинуты протестующими. Более того, нардеп убеждён, что вопрос налогообложения представителей малого и среднего бизнеса назрел уже давно.

Кроме того, нардеп заявил, что лидеры движения преследуют свои личные цели, помимо тех требований, которые озвучиваются в медиа.

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«Определенные, не совсем моральные люди, пытаются попасть в большую политику. Я это не поддерживаю. Тем более на деньги контрабандистов. А вот почему к офису моей матери парни пришли после Президента? Вчера они были у Президента, а сегодня у моей матери — это безусловно ей комплимент. Но, наверное они попутали иерархию», — резюмировал Гетманцев.

Напомним, протестующие предприниматели, участники движения SaveФОП, начали рейды по домам и офисам нардепов.

Сегодня, 5 февраля 2021 года, активисты пришли под офис матери главы финансово-налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, с лозунгом: «Забрать сына из Рады».

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 227

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