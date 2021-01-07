В сентябре Путина попытаются свергнуть с поста президента РФ — СМИ

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Российский политолог Сергей Марков заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что по его мнению в сентябре 2021 года будет предпринята попытка свергнуть Владимира Путина с поста президента РФ.

Фото: Наталья Губернаторова, информирует enovosty.com/news.

По его мнению организаторами якобы выступят спецслужбы США и Великобритании.

«Что будет в сентябре? Будут выборы в Госдуму. Они будут заранее объявлены нелегитимными. Нечестными, несправедливыми. И будет готовиться типа майдана», — заявил Марков изданию «Эхо Москвы».

Он добавил, что главными организаторами будут спецслужбы США и Великобритании при поддержке огромного количества центров, фондов, СМИ и политических группировок. Политолог не исключил, что для этого будет создана штаб-квартира в Праге.

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Марков отметил, что Беларусь показала, что представления о стабильности в стране, где существует моноцентрическая власть одного лидера, долго находящегося у власти, даже если он имеет серьезные успехи, преувеличивается как экспертами, так и самим лидером и его противниками. По словам Маркова, поэтому может быть сделан вывод, что политический режим в России значительно слабее, чем казался еще год назад и что скопившейся энергии протеста значительно больше.

Марков говорит, что в России должны были бы работать несколько политических структур — «Единая России», ОНФ, который включают сторонников Владимира Путина. «Но там прошла очень серьезная бюрократизация. Яркие личности все оттуда были дистанцированы…», — считает эксперт. Также он отмечает, что по множеству политических событий эти структуры практически не высказываются и происходит их стагнация.

«Люди были на белорусском телевидении. Они предали Лукашенко. На российском телевидении в российских СМИ тоже есть достаточно большое количество людей, которые в решающий момент, когда начнется майдан, предадут Владимира Путина», — считает Марков.

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Дело Навального исключительно интересное, добавил Марков. Оно заключается в резкой радикализации всех, кто был противником Путина. Иностранные спецслужбы напрямую обвиняют Владимира Путина, что он является организатором убийства своего политического оппонента с помощью оружия массового поражения. Это очень тяжелое обвинение. И оно позволяет сделать вывод, что готовиться атака со всех сторон. Идеальный шторм.

«Я думаю, что он состоится в июле-августе, — считает Марков. Для того, чтобы раскачать ситуацию к сентябрю и перейти к решающему штурму. В сентябре Владимира Путина будут пытаться свергнуть с поста президента России. Это мой главный вывод. И все политические армии готовятся к этому событию», — резюмировал политолог.