Лучшие мэмы недели: Песни Порошенко-Вакарчук, третий Майдан Богуцкой и «красные линии» Авакова

Главная » Последние новости » Политические новости » Лучшие мэмы недели: Песни Порошенко-Вакарчук, третий Майдан Богуцкой и "красные линии" Авакова Лучшие мэмы недели: Песни Порошенко-Вакарчук, третий Майдан Богуцкой и "красные линии" Авакова

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Прошлая неделя была очень богатой на события, которые послужили вдохновением для блогеров

Новые депутаты и министры начинают менять страну, скандального Арсена Авакова оставляют в кресле министра, Порошенко готовит путч (или все же пунш) перед Новым годом, а Андрей Богдан никак не может выспаться. Всё это стало поводом для создания тысяч и тысяч мемов в Сети, над которыми хохотали украинцы. Предлагаем оценить самые интересные:, информирует enovosty.com/news.

Оставлять Арсена Авакова в кресле министра внутренних дел или нет? Этот вопрос стал важной проверкой для нового правительства, так как перед этим украинцы даже вышли на митинг «Аваков черт» с просьбой отправить его в отставку. Тем не менее, Зеленский и Гончарук решили поработать определенное время с Аваковым:

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Кроме того, в сеть попала фотография переписки депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой, в которой она объясняет некой Леночке, что Арсен Аваков, который останется на посту министра внутренних дел, является вынужденным шагом. Дело в том, что по её словам, бывший президент Петр Порошенко готовит путч.

В facebook даже создали мероприприятие Новогоднего путча:

Кроме того, яркую реакцию вызвала фотография экс-президента Петра Порошенко со Святославом Вакарчуком: