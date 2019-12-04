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Закон о верификации субсидий и пенсий — террор против собственного народа, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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В Украине планируются массовые проверки правомерности начисления социальной помощи, субсидий и пенсий. В случае, если соцвыплаты были начислены неправомерно, украинцев обяжут вернуть деньги за последние три года. А в случае с пенсиями, последние будут заморожены на месяц до окончательного решения комисси. Об этом заявила лидер фракции «Батькiвщина» Юлия Тимошенко сегодня в кулуарах Верховной Рады.

По ее словам, вчера президентская фракция проголосовала за законы №1231 и 2168 «О верификации и мониторинге государственных выплат», согласно которым государство будет проверять всех получателей субсидий за последние три года. При этом методика, по которой будут производить данные проверки, в документе не указана. В случае, если будет выявлены нарушения, людей обяжут вернуть все субсидии, полученные за три последних года. , информирует enovosty.com/news.

«Прийдут в дом каждого, кто получал субсидии и будут проверять, что есть в квартире. Если комисси «на глазок» покажется, что человек роскошно живет, такие люди будут лишаться субсидий, с обязательной денежной компенсацией этих субсидий за последние три года. Вместо снижения тарифов планируют часть субсидий забрать, тем самым компенсируя, как они говорят, недополученные бюджетные средства», — заявила Юлия Тимошенко.

«Я публично обращаюсь к президенту Зеленскому с требованием наложить вето на эти законы. Это фашизм в отношении всех украинцев! Это и есть завершение эпохи бедности в Украине? В случае, если президент все же подпишет данные законы, он станет соучастником террора против каждого пенсионера и каждого украинца, который получал субсидии последние три года. Потому что такие решения и законы — просто ликвидируют население Украины», — подчеркнула Юлия Тимошенко.

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Согласно Закону «О верификации и мониторинге государственных выплат»  чиновники с помощью автоматической базы будут проверять всех, кто получает помощь от государства. Проверка будет происходить в три этапа.
В единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства. При выявлении нарушений, незаконно полученные деньги придется вернуть в бюджет. Чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.

Верификация – это проверка законности начисления и получения госвыплат. В частности, проверке подлежат пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Проверку будет проводить Минфин. Для этого создадут специальную онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах. Платформа будет разработана с использованием современных технологий, и имеет технические возможности обрабатывать информацию из различных электронных информационных ресурсов. Весь процесс автоматизирован и соответствует нормам законов, которые регулируют государственные выплаты.

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В специальном реестре будет храниться анкета на каждого. Причем закон защищает собранные данные. И если кто-либо ее передаст, например, кредитной организации для обработки потенциальных клиентов, или мошенникам – за это придется нести ответственность по закону.

Законом предполагается осуществления трех видов верификации: превентивная, текущая и ретроспективная.

Первый вид предполагает проведение проверки в период, когда гражданин только обращается за предоставлением госпомощи. Проводится будет органом, который назначает выплату, например, отделение Пенсионного фонда, соцзащиты и другие. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

Второй будет проводится все время, пока вы получаете помощь от государства. Напоминаем, что в созданной онлайн-платформе будет собрана вся доступная из различных реестров информация, в том числе и с банков. То есть, если во время получения госпомощи вы откроете счет на круглую сумму, или же совершите покупку на суму свыше 50 тыс. гривень, вас лишат выплат.

Третий предполагает проверку тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

В случае, если Минфин выявит нарушения, ведомство может направить письмо органам, осуществляющим государственные выплаты, где должны быть указаны типы выявленных нарушений для проведения дополнительной проверки, которые носят исключительно рекомендательный характер.

После того, как автоматическая система обнаружит несоответствия, а орган, который выплачивает госпомощь, проведет дополнительные проверку, которая подтвердит, что человек в результате изменившихся обстоятельств утратил право на социальную выплату, его об этом проинформируют и прекратят выплаты.

В том случае, если окажется, что для получения помощи от государства вы предоставили недостоверную информацию, и получали выплаты незаконно, вам направят требование вернуть неправомерно полученную сумму. При этом в случае несогласия данное решение можно будет оспорить в судебном порядке. Также через суды будут решаться вопросы принудительного взыскания с нарушителей.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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