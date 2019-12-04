За закон о снижении цен на лекарства фарммафия пригрозила мне «отбить башку», — Ольга Стефанишина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » За закон о снижении цен на лекарства фарммафия пригрозила мне «отбить башку», - Ольга Стефанишина (ВИДЕО) За закон о снижении цен на лекарства фарммафия пригрозила мне «отбить башку», - Ольга Стефанишина (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Фармацевтическое лобби, на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, пригрозило «открутить голову» автору проект закона №2089 «О повышении доступности лекарственных средств для граждан» Ольге Стефанишиной, фракция «Голос».

По ее словам, законопроект №2089 призван снизить цены на лекарства и забрать сверхприбыль в фармацевтических компаний. Он позволяет импортировать лекарства в Украину из стран, где они дешевле, и отменяет так называемые «вечнозеленые патенты», на которых в Украине держится монополия, информирует enovosty.com/news.

Но фармацевтические лоббисты всячески пытаются затянуть рассмотрение данного законопроекта.

«Уже как три месяца законопроект, который позволит существенно снизить цены на лекарства в украинских аптеках, находится в Раде. Законопроект не может получить одобрение профильного комитета Верховной Рады, поскольку в комитете активно работают лоббисты фармацевтических компаний, которым снижение цен на лекарственные препараты коммерчески не выгодно. Комитет каждый раз отправляет законопроект на доработку, не оставляя ему шанса попасть в сессионный зал. А фармацевтические лоббисты угрожают мне «отбить голову». Я написала заявление в Генеральную прокуратуру из-за этих угроз», — заявила Стефанишина сегодня в кулуарах Верховной Рады.

Читайте: Парламентские слушания по земле - это постановочная афера партии власти, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)

«На сегодняшний день, мы повторно подали этот законопроект на пересмотр и надеемся на позитивный результат», сообщила Стефанишина.

Как сообщалось, в ходе обсуждения членами парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования законопроекта №2089, авторами которого являются Стефанишина и Устинова, экс-советник министра здравоохранения Александр Чумака начал угрожать депутатам, из-за чего, по их мнению, комитет в итоге не поддержал законопроект и отправил его на доработку.

Законопроект №2089 от 6 сентября 2019 года предусматривает расширение доступности качественных и дешевых лекарственных средств для граждан Украины, ограничение монопольного положения производителей оригинальных лекарственных средств, но без нарушения их прав, имплементация с действующим законодательством лучших практик балансировки режимов «эксклюзивности данных», «положение Болар», патентной увязки и принудительного лицензирования.

Читайте: Путину ответили на угрозы нацелить ракеты на США

Кроме того, законопроект должен обеспечить имплементацию в национальное законодательство соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украина-ЕС.