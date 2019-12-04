Парламентские слушания по земле — это постановочная афера партии власти, — Вадим Рабинович (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Парламентские слушания по земле - это постановочная афера партии власти, - Вадим Рабинович (ВИДЕО) Парламентские слушания по земле - это постановочная афера партии власти, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)

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Народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что задача №1 для власти сегодня: запустить рынок земли до Нового года.

«Перед тем, как выносить в сессионный зал закон о продаже земли во втором чтении, власть придумала так называемый «митинг народа», куда они в лучших традициях Порошенко привезли «свой народ» и этот народ будет рассказывать о том, как же это хорошо распродавать украинскую землю. Я редко поддерживаю Тимошенко, но сейчас она сказала правду: «Это профанация и афера!» Они уже перед Новым годом хотят быстренько принять решение и продать землю Украины. Вот тогда они уже смогут подвести итоги своей деятельности, Гончарук сможет уйти, Сорос и Запад будут довольны, а народ… им до одного места!.. Для того, чтобы обдурить людей власть сначала сказала, что в одни руки будет давать только 200 тыс. гектаров земли, а теперь они, мол, пойдут на уступки народу и разрешат 50 тыс. гектаров. Но это все равно грабеж!», — уверен Рабинович, информирует enovosty.com/news.

Прокомментировал Вадим Рабинович и утверждение представителями фракции «Слуги народа» этического кодекса депутатов.

«Этический кодекс депутатов фракции «Слуги народа» — это моральный кодекс строителя коммунизма, который ни на что не влияет. Не надо писать, что ты будешь честным, а просто будь им! Не голосуй за других и не воруй деньги! Не надо обещать! Выгоните из фракции Богдана Яременко, который вызывает проституток в Раде. Они же выгоняют беременных женщин и тех, кто не голосует за рынок земли…», — заявил он.

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Рабинович также предложил добавить в этический кодекс «слуг» еще несколько пунктов.

«Запишите: не вызывать проституток из зала Рады за общественные деньги, не голосовать тремя копытами, придерживаться обещаний, которые вы дали во время избирательной кампании. Примите закон «Про народовладдя» и закон «Про референдум». А пока мы видим лишь «зеленый туман…» — подытожил политик.