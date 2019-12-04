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Обязательная проверка на полиграфе поможет искоренить коррупцию в Раде, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Обязательная проверка на полиграфе поможет искоренить коррупцию в Раде, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
 
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Александр Дубинский инициирует внесение изменений в Закон «О статусе народного депутата Украины», которым предусмотрено прохождении всеми народными депутатами Верховной Рады Украины проверки на детекторе лжи.

Законопроект предусматривает регулярные проверки народных депутатов с применением детектора лжи. Речь идет о опросах по итогам каждой календарной сессии, а это примерно каждые полгода. , информирует enovosty.com/news.

«Каждые полгода депутаты обязаны проходит проверку на полиграфе и отвечать не вопрос, получали ли взятку, а также занимались ли лоббизмом в интересах тех или иных олигархов, что не совместимо со статусом народного депутата», — заявил Дубинский.

Перечень обязательных вопросов для проверки нардепов должен создать НАПК. Проверку должен проводить СНБО или Министерство обороны.

Также устанавливается обязанность видеосъемки процесса проверки нардепов на детекторе лжи. Проверка на полиграфе должна проводится с обязательностью видео фиксации психофизиологических реакций на определенные психологические стимулы лица, проходящего проверку и показателей графиков физиологических реакций соответствующей аппаратуры полиграфа.

«Считаю это хорошим механизмом, чтобы предупредить коррупцию, чтобы у парламентариев не было соблазна», — подчеркнул Дубинский.

Нардеп утверждает, что на основании данных полиграфа невозможно возбудить уголовное дело, но понять, где народный избранник отступился и тем самым — помочь следователям сузить круг поиска, можно. В этом случае, данные полиграфа могут существенно помочь следственным органам.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 61

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