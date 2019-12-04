Нефть для Коломойского и Дело Порошенко: Гончаренко прокомментировал новые записи из кабинета Трубы (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нефть для Коломойского и Дело Порошенко: Гончаренко прокомментировал новые записи из кабинета Трубы (ВИДЕО) Нефть для Коломойского и Дело Порошенко: Гончаренко прокомментировал новые записи из кабинета Трубы (ВИДЕО)

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Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал новую порцию записей разговоров в кабинете главы «Государственного бюро расследований» Романа Трубы.

«Я так понимаю, не зря все это случилось в день рождение Богдана — это ему подарок. Убеждён, что правоохранительные органы должны провести расследование по всем фактам. Обнародованные телефонные разговоры Трубы довольно просто проверить в рамках следствия. Есть дата и время, все эти разговоры происходят по защищённой связи. Необходимо просто дать запрос в Государственную службу защиты информации и проверить, поводилось ли соединение телефонов главы ДБР и главы офиса Президента Украины и т.д. Все эти факты можно проверить. Главное, чтобы у наших правоохранительных органов было желание расследовать эти факты, а не слить это все в трубу», — рассказал Алексей Гончаренко, информирует enovosty.com/news.

Напомним, 3 декабря в телеграм-канале «Трубу прорвало» опубликована очередная порция разговоров человека с голосом, похожим на директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. На этот раз основатели канала опубликовали «записи из кабинета», где речь идет о деле в отношении «нефтяных интересов Коломойского», «американских выборов» и «дела Порошенко».

По данным канала, 1 июля 2019 года состоялась беседа главы ГБР Романа Трубы и руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко. Согласно записи, ГБР могло противодействовать расследованию в отношении «нефтяных интересов Игоря Коломойского».

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«Удовиченко предлагает Трубе забрать дело у следователя, потому что пошли с обысками против нефтяных интересов Коломойского: «Вы что там охренели? Передайте этому п#дарасу, что его уволят! Вы даже себе не понимаете, во что вы влезли!». Удовиченко показывает Трубе ролик с канала «1+1» и говорит, что не лезть в это дело просил «Андрей Ближайший», которому «звонил лично Беня», — говорится в сообщении к аудиозаписи.

«Быстро, нах*й, закрывайте это дело бл*дское. Я зашлю ему (Богдану) постановление. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману», — цитирует канал реплику из разговора.

На второй опубликованной записи Труба якобы общается с руководителем второго управления организации досудебных расследований ГБР Александром Туру, руководителем Офиса президента Андреем Богданом и Александром Удовиченко.

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Руководитель ГБР якобы заслушивает ход дела относительно «вмешательства» руководителя НАБУ Артема Сытника в американские выборы. Как уверяют на канале, через 20 минут после того как кабинет покидает Туру, туда заходит Удовиченко, а Труба телефоном отчитывается Андрею Богдану.

«Ты знаешь я не подведу, все, что я обещал – у нас так и идет». После разговора пересказывает ее содержание Удовиченко: «Иосифович говорит, что хвалил меня перед американцами. Он говорит – дай результат!», – говорится в сообщении.

Вclass="tag" href="https://enovosty.com/tag/aleksej-goncharenko" target="_blank"> следующей заметке авторы убеждают, что разговор происходит между Романом Трубой и Олегом Корецким, который является руководителем Первого управления организации досудебных расследований.

Глава ГБР якобы выразил недовольство, что Корецкий допрашивает Порошенко не в том деле.

«Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что адекватных дел нет?», – слышно на записи. В ответ человек на записи говорит, что «все дела интересные».

Также в разговоре обсуждали вопрос допроса «фигуранта» на полиграфе, где человек с голосом похожим, как у Романа Трубы, критикует другого за медленную работу. В свою очередь якобы Корецкий говорит о «12 делах против Порошенко» и убеждает, что его будут вызывать на допрос столько, сколько нужно.

«Одна только просьба, пожалуйста, давайте этих 12 производств… «Пошел он на*уй, то Петя, бл*дь». Будем его звать столько, сколько надо», – слышно на записях.

На еще одной записи 11 сентября, где тоже голоса похожи на Трубы и Корецкого, последний якобы отчитывается о производстве и едет в Офис президента . Мужчина также анонсирует директору ГБР обыски у Гонтаревой, Чауса, Жулянах и «Петином банке».