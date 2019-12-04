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Арахамия рассказал всю правду о Темном рыцаре и Джокере (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Арахамия рассказал всю правду о Темном рыцаре и Джокере (ВИДЕО)
 
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что знает, кто скрывается под ником «Темный рыцарь», а пранкера «Джокера» вообще назвал своим союзником.

Также Арахамия опроверг слухи о том, что он каким-то образом связан с телеграм-каналами «Джокера» и «Темного рыцаря», продемонстрировав журналистам свой телефон, информирует enovosty.com/news.

Более того, нардеп рассказал о том, что ежедневно переписывается с «Джокером» и считает его своим единомышленником и даже приготовил для него в подарок бутылку виски.

«Я не знаю кто он, но переписываюсь с ним каждый день, мы общаемся на темы политики, Верховной Рады. У меня на рабочем месте лежит бутылка виски. Я пообещал Джокеру ее подарить. Он сказал, что после нового года мы встретимся. Бутылка у меня под рукой, и я всегда готов к встрече. Он человек, так называемых, светлых правил, и у него есть искреннее намерение очистить парламент от плохих людей», — рассказал народный депутат.

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Давид Арахамия также, сообщил что догадывается, кто скрывается под ником «Темный рыцарь». Он убеждён, что это не один человек а группа людей, вбрасывающая «сливы» и дезинформацию в социальную сеть.

Напомним, Джокером себя называет таинственный пранкер, который появился в информационном пространстве в конце октября. От имени генерального прокурора Руслана Рябошапки он вел переписку в мессенджере WhatsApp c народными депутатами от фракции «Слуга народа» Богданом Яременко, Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко, впоследствии обнародовав всю переписку, чем вызвал шквал возмущения в руководстве партии «Слуга Народа».

Темный рыцарь — это ник ещё одного телеграм-канала, где его автор публикует информацию из внутрифракционных чатов партии слуг народа, а также известен своей критикой власти и партии, членом которой, якобы, он является.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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