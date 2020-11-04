Я с Президентом Зеленским при любых раскладах, Брагар о разгоне судей КСУ (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Я с Президентом Зеленским при любых раскладах, Брагар о разгоне судей КСУ (ВИДЕО) Я с Президентом Зеленским при любых раскладах, Брагар о разгоне судей КСУ (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар рассказал о своей поддержке инициативы Президента Зеленского о роспуске судьей КСУ, а также высказал убеждение, что именно такого решения от Верховной Рады ждёт народ Украины.

По словам Брагара, аргументы Президента Зеленского в пользу роспуску судей КСУ были для него весомыми и значимыми и он, как депутат, поддержит законопроект главы государства, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов о том, что, возможно, Зеленский пытается переложить ответственность в принятии такого неоднозначного решения на депутатов, снимая с себя ответственность, Евгений Брагар возразил, отметив, что это решение продиктовано прежде всего желанием народа и Верховной Раде необходимо взять на себя ответственность за такое решение.

Кроме того Брагар убеждён, что альтернативный законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова будет поддержан фракцией «Слуга народа» только после внутрипартийного обсуждения.

«Но я с Президентом в любом случае», — подчеркнул Брага.

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