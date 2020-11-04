«Он адепт простых решений»: Гончаренко об угрозах Зеленского распустить Верховную Раду (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » "Он адепт простых решений": Гончаренко об угрозах Зеленского распустить Верховную Раду (ВИДЕО) "Он адепт простых решений": Гончаренко об угрозах Зеленского распустить Верховную Раду (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады раскритиковал инициативу Зеленского относительно роспуска Конституционного Суда Украины, а также обратил внимание на то, что даже президентская фракция не готова поддержать своего лидера.

По мнению Гончаренко, во фракции монобольшинства наметился серьёзный раскол, фракция давно потеряла своё единство, поддержку и доверие к своему лидеру, информирует enovosty.com/news.

Гончаренко отметил, что угрозы Зеленского о роспуске Парламента в случае отсутствия голосов за роспуск КСУ, никоим образом не отразятся на результатах голосования по данному постановлению. Более того Гончаренко выразил убеждение, что в случае новых парламентские выборы, «Слуги народа» смогут продемонстрировать результат, который будет гораздо хуже нежели тот, что они продемонстрировали на местных выборах, получив поддержку только в 4 регионах.

Гончаренко полагает, что своим решением судьи КСУ также угодили и Зеленскому, который случайно забыл внести 5 млн гривен в свою декларацию.

«КСУ помог и Зеленскому уйти от отвественности за недостоверное декларирование. А теперь нам устроили выступление, что Зеленский хочет разогнать этот суд. Он адепт простых решений. Как остановить войну? Просто перестать стрелять. Как побороть пандемию? Просто не тестировать. А как побороть проблему в КСУ? Просто разогнать его. Так это не работает. Просто надо уже разогнать вас. И эту Верховную Раду и идти на выборы», — эмоционально отметил Гончаренко.

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