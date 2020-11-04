Беспредел КСУ, который ввергает страну в хаос, необходимо оперативно купировать, — Янченко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Беспредел КСУ, который ввергает страну в хаос, необходимо оперативно купировать, - Янченко (ВИДЕО) Беспредел КСУ, который ввергает страну в хаос, необходимо оперативно купировать, - Янченко (ВИДЕО)

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Заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко рассказала, при каких условиях фракция «Слуга народа» проголосует за законопроект президента Зеленского, который предполагает перезагрузку Конституционного суда Украины.

Янченко убеждена, что в случае, если судьи КСУ добровольно не подадут в отставку, у фракции «Слуга народа» есть план «Б», который предусматривает полную перезагрузку КСУ на базе законопроекта инициированного Президентом Зеленский, информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, на сегодняшний день в парламенте уже есть 226 подписей под данной инициативой, поэтому «не составит труда найти необходимое количество голосов фракции в сессионном зале в момент голосования».

На вопрос журналистов о возможности обращения судей КСУ в Европейский суд по правам человека, в случае если инициатива Зеленского будет поддержана Верховной Радой, нардеп не дала чёткого ответа, отметив, что опасность нынешнего состава судей КСУ заключается в том, что они продолжают принимать, по мнению депутата, решения, которые противоречат законам Украины и ввергают страну в хаос.

«На этот беспредел, который происходит в Конституционном Суде Украины, необходимо оперативно реагировать. Иначе они ввергнут страну в хаос. Поэтому необходимо решать ситуацию уже сейчас», — убеждена Яненко.

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