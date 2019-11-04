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Бабченко неожиданно покинул Украину, вызвав волну негодования в Сети

Главная » Последние новости » Политические новости » Бабченко неожиданно покинул Украину, вызвав волну негодования в Сети
 
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Российский журналист Аркадий Бабченко, который внезапно покинул Украину, заявил, что вернется в страну, «когда станет жарко».

Так он ответил на вопрос под своим постом в Facebook. При этом Бабченко уточнил, что, если бы имел возможность, не уехал бы из страны, информирует enovosty.com/news.

«Как будет жарко – так и вернусь. Куда ж без меня-то», – написал Бабченко.

Как стало известно, журналист уехал в Израиль, но по-прежнему называет Украину «своей страной».

В Сети очень остро отреагировали на заявление журналиста.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 591

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