Бабченко неожиданно покинул Украину, вызвав волну негодования в Сети
Российский журналист Аркадий Бабченко, который внезапно покинул Украину, заявил, что вернется в страну, «когда станет жарко».
Так он ответил на вопрос под своим постом в Facebook. При этом Бабченко уточнил, что, если бы имел возможность, не уехал бы из страны, информирует enovosty.com/news.
«Как будет жарко – так и вернусь. Куда ж без меня-то», – написал Бабченко.
Как стало известно, журналист уехал в Израиль, но по-прежнему называет Украину «своей страной».
В Сети очень остро отреагировали на заявление журналиста.