В «Слуге народа» рассказали, как в Раде будут наказывать прогульщиков и кнопкодавов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В "Слуге народа" рассказали, как в Раде будут наказывать прогульщиков и кнопкодавов (ВИДЕО) В "Слуге народа" рассказали, как в Раде будут наказывать прогульщиков и кнопкодавов (ВИДЕО)

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За прогулы народных депутатов Украины будут лишать мандатов, за кнопкодавство — привлекать к ответственности .

Президент Украины Владимир Зеленский вносил в парламент как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 81 Конституции, в которой говорится о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий нардепа. Среди причин — прогулы. Законопроект о о потере мандата будет проголосованный уже до конца года. Такое мнение выразила народный депутат от партии «Слуга народа», представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук.

«Прогульщиков в Раде планируют лишать премий (для нормальных людей это происходит по всей стране). Такие штрафные санкции уже давно действуют в отношении народных депутатов, которые прогуливают комитеты или голосования. А также, конечно, есть законопроект, который мы рассматриваем, о потери мандата, но он проголосован только в первом чтении. Я думаю, что он будет принят до конца этого года. Говорится о привлечении к уголовной ответственности и к лишению мандата. Привлечение к ответственности за кнопкодавство и лишение мандата за отсутствие на трети пленарных заседаний рады или комитетов в течение одной сессии без уважительных на то причин. , информирует enovosty.com/news.