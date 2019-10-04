В БПП возмутились новым составом ЦИК: «Это захват власти» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В БПП возмутились новым составом ЦИК: "Это захват власти" (ВИДЕО) В БПП возмутились новым составом ЦИК: "Это захват власти" (ВИДЕО)

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Сегодня, 4 октября, Верховная Рада Украины утвердила кандидатуры 17 членов ЦИК , представление на которых подал президент Владимир Зеленский.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко считает, что сегодня президент Владимир Зеленский «захватил ЦИК»: , информирует enovosty.com/news.

«Сегодня был утвержден новый состав ЦИК и подтвердилось все то, о чём мы ранее говорили. Старый состав был изменен без оснований на это, а единственная цель этого — захватить власть, так как 12 из 17 членов ЦИК — это представители фракции «Слуга народа». Это абсолютный контроль одной политической силы за Центральной избирательной комиссией, которая отвечает за все выборы, за потенциальные референдумы, за всё в этой стране. Мы имеем ещё один захваченный институт власти в неконституционный способ. Зеленский захватил ЦИК», — остро прокомментировал ситуацию народный депутат от БПП.