Монастырский: Об обысках и прослушке нардепов — нюансы нового закона (ВИДЕО)

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Парламент в повторном втором чтении принял законопроект №1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства” президента Владимира Зеленского, который предоставляет право НАБУ и ГБР на независимую прослушку

Согласно принятому закону, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности и реформирования правоохранительных органов, депутат от партии “Слуга народа” Денис Монастырский, комментируя сроки досудебного расследования, сообщил, что, согласно принятому закону, фактовые производства имеют четко определенный срок для расследования. Если следователь не успел расследовать, он обращается к суду, чтобы продлить срок, информирует enovosty.com/news.

Нардеп подчеркнул, что на сегодня практически не работает институт права на обжалование подозрения.

“Оставили и проголосовали за право на обжалование подозрения. Это институт, который фактически не работает. Поскольку была позиция зала оставить это право, то подозрение может быть обжаловано. Мы также оставили сроки так называемых фактов применения. То есть начинается расследование, происходит регистрация в Едином реестре досудебных расследований и, соответственно, следственный прокурор имеет четко определенный срок и время для того, чтобы осуществить это расследование. Если в отведенное время он не укладывается, то необходимо продолжать это расследование. Конечно, это также было сложное решение зала, поскольку по многим делам, в частности по расследованию дел Майдана и другим тяжелым преступлениям, есть проблемы по продлению сроков. … Кроме того, сложным решением зала мы оставили то, что когда лицу сообщено о подозрении, то в течение двух месяцев должно быть расследовано дело, до трех месяцев может продолжить прокурор, и до шести месяцев продолжает оставаться следственный судья. То есть остается судебный контроль”, — сказал Монастырский

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