«Это очень деликатный вопрос»: Яременко рассказал о прогрессе в переговорах с РФ (ВИДЕО)

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В России считают, что Украина выполнила свои предусловия для мирных переговоров, но Украина хочет большего прогресса.

Депутат фракции Слуга народа Богдан Яременко считает что пока что рано говорить о каких-либо датах переговоров, так как речь идет об очень деликатном вопросе: , информирует enovosty.com/news.

«Вчера были только намеки на возможные даты. Это очень деликатный вопрос, в переговорах речь идет о взаимных предпосылках, которые выдвигают стороны. Среди них — одобрение некой формулы (формула Штайнмайера — «ЭН») о введении закона об особом статусе для Донбасса. Это было условием российской стороны. Очевидно, что если Россия уже заговорила о каких-то датах, то она считает, что Украина выполнила свои предпосылки. С нашей стороны мы хотим большего прогресса, достаточного прогресса в сфере безопасности. Мы хотим мирных переговоров и отказываться от них не будем, но о датах говорить рано. Это очень деликатный вопрос», — отметил в кулуарах народный депутат.

Отметим, ранее официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила о том, что есть основания для того, чтобы в скором времени провести встречу в «нормандском формате», но о дате также пока не может сказать.

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