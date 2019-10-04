Бойко рассказал об альтернативном бюджете оппозиционеров (ВИДЕО)

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Оппозиционер назвал вещи, через которые нельзя переступать в формировании бюджетов.

Сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко считает, что в бюджете на 2020 год власть повторяет ошибку прошлых лет и «делает бюджет полицейского государства»:, информирует enovosty.com/news.

«Как только мы получили проект бюджета, мы сформировали альтернативный бюджет, суть которого проста. Мы предлагаем увеличить социальные выплаты и заложить реальные макроекономические показатели и уменьшить финансирование силовым структурам. Наша позиция не изменилась: этот бюджет такой же как в прошлом и позапрошлом году. Это бюджет строительства полицейского государства с бедным населением. Мы категорически против такого подхода так как это повторение старых ошибок. Разумеется, в жизни не существуют идеальные бюджеты, но есть вещи, через которые переступать нельзя. Невозможно уменьшить социальные выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам матерям и одновременно увеличивать финансирование силовым структурам», — рассказал оппозиционный депутат.