В Украине могут отменить люстрацию. Что известно и как будут бороться украинцы?

Главная » Последние новости » Политические новости » В Украине могут отменить люстрацию. Что известно и как будут бороться украинцы? В Украине могут отменить люстрацию. Что известно и как будут бороться украинцы?

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Сегодня Конституционный суд Украины в четверг продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «Об очищении власти», более известный как «закон о люстрации».

Новое заседание должно начинается уже сейчас, в 10:00 на закрытой части пленарного заседания. По этому поводу общественность и правозащитники бьют тревогу, а возле здания Конституационного суда уже собираются люди, которые начинают митинг в защиту «закона о люстрации». Активистов поддержали активисты партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность», националисты от ВО «Свобода» и партии Святослава Вакарчука «Голос», информирует enovosty.com/news.

Вот что по этому поводу написал на свой странице в facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман:

«Закон о люстрации был одним из основных требований Революции Достоинства. Народ требовал отстранить от власти сообщников Януковича — и за это, в частности, украинцы проливали кровь на площади по всей стране.

Первый послереволюционный Правительство разработало и реализовал соответствующий закон. Отменить его — недопустимо. Это осквернение памяти Героев Небесной Сотни и всех украинском, погибших во время войны с Россией и плевок в глаза тем, кто продолжает защищать мир на Востоке нашей страны сейчас.

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Как действующий премьер-министр, я призываю все ветви власти не допустить свертывания люстрационных процессов.

Отдельно обращаюсь к украинскому парламенту: рассмотреть законопроект 2695, который разрабатывал Правительство совместно с экспертами, общественными активистами и народными депутатами еще 4 года назад по совершенствованию Закона о люстрации и выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.

Этот шаг сделает невозможным попытки пересмотра и отмены люстрационных процессов. И действующий Парламент способен принять этот законЗакон о люстрации был одним из основных требований Революции Достоинства. Народ требовал отстранить от власти сообщников Януковича — и за это, в частности, украинцы проливали кровь на площади по всей стране.

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Первый послереволюционный Правительство разработало и реализовал соответствующий закон. Отменить его — недопустимо. Это осквернение памяти Героев Небесной Сотни и всех украинском, погибших во время войны с Россией и плевок в глаза тем, кто продолжает защищать мир на Востоке нашей страны сейчас.

Как действующий премьер-министр, я призываю все ветви власти не допустить свертывания люстрационных процессов.

Отдельно обращаюсь к украинскому парламенту: рассмотреть законопроект 2695, который разрабатывал Правительство совместно с экспертами, общественными активистами и народными депутатами еще 4 года назад по совершенствованию Закона о люстрации и выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.

Этот шаг сделает невозможным попытки пересмотра и отмены люстрационных процессов. И действующий Парламент способен принять этот закон., — написал глава государства.